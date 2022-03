Mariage présidentiel en Afrique du Sud : Jacob Zuma prend une troisième épouse

Le président sud-africain Jacob Zuma a célébré lundi, à 67 ans, son cinquième mariage lors d'une fête traditionnelle, devenant ainsi l'époux de trois femmes après un divorce et un veuvage.

La cérémonie d'"udendwe", qui correspond en zoulou à la présentation de la fiancée aux anciens et aux esprits des ancêtres, a eu lieu à l'écart des médias dans son fief de Nkandla, au cœur de la province du KwaZulu Natal (est). Elle a conclu un processus entamé il y a plus de deux ans, quand Jacob Zuma avait payé la lobola (dot) pour obtenir la main de Tobeka Madiba, une femme de trente ans sa cadette avec laquelle il a trois enfants.

Elle se tenait alors aux côtés des deux autres femmes du président: la discrète Sizakele Khumalo, que Zuma connaît depuis 50 ans et qu'il a épousée en 1973, et Nompumelelo Ntuli, 35 ans, son épouse depuis deux ans. Depuis six mois, les trois "Premières Dames" aux formes généreuses accompagnent tour à tour le président lors des visites et des cérémonies officielles.