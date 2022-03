Jacobs fait sa star

Abandonnant les étiquettes «trash» et «punk» qui lui sont souvent accolées, Marc Jacobs a créé à nouveau l’événement à la «Fashion Week» de New York. Il a choisi de faire scintiller une Mary Poppins à la fois chic et ludique, dans une collection impeccable, bariolée, chatoyante et abondamment accessoirisée.

Du galurin aplati en paille brillante, porté crânement sur des lunettes d’institutrice des années 50, à la sandale en perles rubis ou la large ceinture drapée remontant sous la poitrine, chacun des 54 modèles a apporté sur le podium un foisonnement de détails et de mélanges de tissus et d’imprimés que Marc Jacobs est sans doute seul à savoir rendre élégants et jamais dissonants. Pour le créateur américain, les jupes étaient au genou ou à mi-mollet et étroites, et on n’a vu aucun short.