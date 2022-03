Football – Jacquel, du Texas au stade Emile-Mayrisch

Football : Jacquel, du Texas au stade Émile-Mayrisch

ESCH-SUR-ALZETTE - Après trois ans et demi aux États-Unis, le buteur français a posé ses valises au Fola cet hiver.

À peine arrivé, déjà adopté. Recruté cet été par le Fola, le Français Thibaut Jacquel n'a pas mis longtemps à faire parler de lui en BGL Ligue. Auteur de deux buts et d'une passe décisive dès son premier match, l'ancien attaquant de North Texas, aux États-Unis, a été décisif dans le succès des siens, dimanche dernier à Ettbrück (3-2).

Si le terrain était à la limite du praticable en raison des fortes précipitations, le natif de Saverne, en Alsace, a déjà pu entrevoir les avantages de jouer en Europe. «Aux États-Unis, le championnat était très physique. Ici, le jeu est plus tactique, l'approche est davantage basée sur le jeu d'équipe», jubile le buteur de 24 ans.

Formé au FC Metz, l'attaquant décide de traverser l'Atlantique en 2018 pour intégrer l'Université de Campbell, en Caroline du Nord. Après deux premières années à jongler entre le football et un diplôme en business et communication, Thibaut Jacquel est sélectionné en 73e position à la Draft par Dallas, une formation de MLS, le plus haut niveau nord-américain.