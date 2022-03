Jacques Chirac mis en examen

L’ancien Président français a été inculpé pour détournement de fonds publics. Une première dans l’histoire de France.

Jacques Chirac a été mis en examen mercredi pour "détournement de fonds publics" -un cas judiciaire sans précédent pour un ancien président de la République française- dans le cadre de l'affaire des chargés de mission de la Ville de Paris, a annoncé son avocat Me Jean Veil.

L'ancien chef de l'Etat a été entendu mercredi matin dans le cadre de cette affaire par la juge Xavière Simeoni au pôle financier du palais de justice, où il était arrivé à 8H30, accompagné de deux avocats dont Me Veil, a-t-on appris de source proche du dossier. M. Chirac a été mis en examen pour "détournements de fonds publics".

Il sera à nouveau entendu d'ici quelques mois sur les chargés de mission. Selon Me Veil, M. Chirac n'a en effet pas été entendu mercredi sur les chargés de mission mais sur l'organisation générale de la mairie de Paris et "l'organigramme des responsabilités des uns et des autres". L'audition qui a duré trois heures s'est déroulée "dans le meilleur climat", a souligné l'avocat.