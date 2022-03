En France : Jacques Chirac va «profondément mieux»

L'état de santé de l'ancien président français, sujet d'inquiétude en France à la rentrée, s'est nettement amélioré ces dernières semaines, selon sa famille.

«Il était dans l'affectif», a dit son gendre. «Ce qui comptait pour lui, c'était Alain Juppé. Il l'a appelé avant le premier tour, avant le deuxième tour. Il n'est plus dans la projection politique. Il aimait et il aime Alain Juppé et c'est ça qu'il voulait lui dire», a ajouté M. Salat-Baroux. Jacques Chirac a été le président de la France pendant deux mandats, entre 1995 et 2007.