A Luxembourg: Jade Leboeuf se fait peur à la Schueberfouer

À Luxembourg : Jade Leboeuf se fait peur à la Schueberfouer

LUXEMBOURG – L'influenceuse française a passé une soirée à la fête foraine et a goûté quelques gourmandises... et vécu quelques sueurs froides.

Elle a également testé quelques attractions, dont la grande nouveauté de cette année, le «Daemonium», plus grand train fantôme transportable au monde (36 mètres de longueur et quatre étages). Et si elle faisait un peu la maligne avec son ticket en main, elle ne semblait pas très rassurée. Et elle a - comme beaucoup qui ont essayé l'attraction - poussé quelques hurlements!