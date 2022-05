Sur Instagram: Jade Leboeuf et le petit complexe qui lui colle à la peau

Sur Instagram : Jade Lebœuf et le petit complexe qui lui colle à la peau

LUXEMBOURG – L'influenceuse qui a posé ses valises au Luxembourg a confié qu'un petit détail physique la contrariait depuis qu'elle avait accouché il y a 21 mois.

Mais le commentaire le plus réconfortant - et sans doute celui qui a le plus d'importance aux yeux de la jeune Française - est celui venant de son mari, Stéphane Rodriguez: «Je t’aimerais même si t’avais pas de jambes». «Je t’aimerais même si t’avais pas de bras», lui a-t-elle répondu. Les deux tourtereaux sont mariés depuis 2018 et ont accueilli le petit Elon James le 9 août 2020.