Jade: «Mon nez a fondu à cause de ce que je sniffais»

Révélée dans la 8e saison de «La Villa des cœurs brisés», Jade s’est confiée sans détour sur son ancienne addiction à la drogue qui lui a causé de graves effets secondaires. «J’en prenais beaucoup avant, mais là, cela fait six mois - un an que j'ai tout arrêté», a révélé la jeune femme trans dans une interview accordée à l’influenceur Bastos.

Ayant eu de graves effets secondaires, la Française de 25 ans a tenu à sensibiliser les gens sur les dangers de ces substances illicites. «Les gars faites attention! Petite anecdote, mon nez, ce n’est pas du cartilage. Ce sont des os de ma mâchoire parce que mon nez a fondu à cause de ce que je sniffais». Et la candidate de téléréalité d’ajouter: «Aujourd’hui si je me prends un coup dans le nez, même tout petit, il se casse. On ne pourrait même pas le refaire, car il faudrait prendre des os ailleurs et c’est très compliqué».