Révélations : «J’adore les travestis!»

Connue pour son côté trash, Kesha dévoile une nouvelle facette de sa personnalité.

«Les travestis me fascinent. Ils ont un plus beau corps que le mien, un plus beau visage et un maquillage mieux réussi. Et c’est avec eux que je m’amuse le plus! Je les adore», a dit la chanteuse à «Paper Magazine». Elle ajoute: «Ils me donnent l’envie d’être encore plus femme, parce qu’à côté d’eux, je ne me sens pas très féminine!». Quant aux «vrais mecs», Kesha adore les égratigner. «Je les siffle dans la rue et je me moque souvent d’eux». Côté musique, elle vient de sortir son nouveau single, «Take It Off», à écouter sur notre site.