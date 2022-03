Confidences : Jagger se serait bien vu enseignant ou politique

Être une rock-star est «assez peu exigeant intellectuellement», a déclaré Mick Jagger dans une interview vendredi à la BBC, confiant qu'il se serait bien vu enseignant ou homme politique.

La star, qui fêtera ses 70 ans le 26 juillet, était encore étudiant à la prestigieuse London School of Economics (LSE) lors des débuts des Stones dans les années 1960. «Il y a des millions de choses que j'aurais aimé faire, homme politique, journaliste... À un moment, j'ai pensé être journaliste», a affirmé Mick Jagger, ajoutant qu'il avait aussi caressé l'idée de devenir danseur. Mais ça aurait impliqué «trop de blessures».

«Mais je ne suis pas frustré (...) et je suis très satisfait de ce que j'ai fait (...). On veut tous faire plus de choses dans nos vies. Être un chanteur de rock, c'est assez peu exigeant intellectuellement, mais j'en en ai profité au maximum», a-t-il conclu, alors que les Stones ont fêté en 2012 leurs 50 ans de carrière.