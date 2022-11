Meurtre de Lola : «J’ai abusé un peu, histoire d’avoir mon plaisir et point barre»

Le journal Le Monde a eu accès au compte rendu des déclarations glaçantes de Dahbia B., soupçonnée d’avoir torturé, violé et tué une jeune fille de 12 ans, le 14 octobre à Paris.

Près d’un mois après la mort atroce de la jeune Lola, 12 ans, l’instruction suit son cours. Mise en examen pour «meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie sur mineure de moins de 15 ans», la principale suspecte est incarcérée à la prison de Fresnes (près de Paris). L’Algérienne de 24 ans passe ses journées dans une cellule de 9 m² dans le quartier d’isolement. Elle passe le plus clair de son temps allongée sur son lit ou assise sur une chaise à regarder dehors, expliquait BFM TV la semaine dernière.