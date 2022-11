Au Luxembourg: «J’ai acheté une Playstation 5 avec mes chèques-repas»

Avantage non négligeable dans un package salarial, les chèques-repas, destinés à financer le déjeuner ou le dîner d’un salarié lors de sa journée de travail, voient leur usage détourné par certains bénéficiaires. Une pratique répandue et non confidentielle qui s’appuie notamment sur le vide juridique qui entoure la question. Carburant, appareils électroménagers, textile, etc… certains commerçants ne fixent pas de restrictions à leurs clients.