Au Luxembourg : «J’ai arrêté l’école, et j’ai envie de reprendre les cours»

Editpress/Alain Rischard

Des orientations professionnelles aussi diversifiées que la police, Cargolux, Sales-Lentz, Auchan, mais aussi la Chambre de commerce, la Kulturfabrik ou la Croix-Rouge : les jeunes avaient l’embarras du choix, jeudi au Centre commercial Cloche d’Or, à Gasperich, parmi la soixantaine de stands dressés pour la 7e édition de la foire «Deng Zukunft – Däi Wee» proposée par le Service national de la jeunesse (SNJ) et Point Info Jeunes Esch.

Si certains jeunes déambulent à travers la galerie sans but précis, d’autres poursuivent un objectif bien défini, comme Rimbe, 18 ans. « J’ai arrêté l’école, et j’ai envie de reprendre les cours», glisse timidement la jeune femme. «C’est pourquoi je suis au stand de l’École nationale pour adultes. J’y ai obtenu des réponses satisfaisantes sur la procédure à suivre pour reprendre l’école».

«Beaucoup de retours positifs»

Des jeunes seuls, ou accompagnés de leurs parents, s’attardent devant un stand, prennent une brochure, posent l’une ou l’autre questions. Stylo et carnet en main, le pas décidé et l’œil rivé sur le plan des lieux, Zoé sait ce qu’elle veut. «Je suis étudiante en sciences sociales à l’Université de Kaiserslautern et je suis à la recherche d’un stage dans ce domaine», explique-t-elle dans un français parfait.

«J’ai déjà trouvé quelques adresses très intéressantes dans le domaine social et/ou administratif. J’ai beaucoup de retours positifs. Cette foire est très intéressante, car là où ils n’ont rien pour moi directement, ils me redirigent vers d’autres stands plus pertinents. Bref, je n’ai pas perdu ma journée, loin de là».

Une photo pro pour le CV

Editpress/Alain Rischard

De 9h30 à 16h30, les 60 stands ont vu défiler plusieurs centaines de jeunes. «Mais il y en a moins que les autres années», clament à l’unisson les professionnels, pointant le fait que «c’est dommage de l’avoir organisé durant la semaine de congé. Sans quoi, des classes entières auraient pu venir».

Moins de public, peut-être, mais l’endroit le plus fréquenté est sans conteste l’atelier « Ma première impression». «Nous avons des coiffeuses, des esthéticiennes, des stylistes, des photographes et des conseillers en rédaction de CV et de lettres de motivation», détaille Anna Correia, éducatrice au SNJ.

«Ainsi, les jeunes peuvent se faire relooker de manière idoine et, in fine, sortir avec une photo professionnelle à accoler sur leur CV. C’est la seconde fois que nous organisons cet atelier, et il recueille un franc succès».

Jean François Colin/L'essentiel

De fait, Laura, 21 ans, étudiante en biologie, l’a découvert «par hasard, en se promenant dans la galerie». A la sortie, elle se dit «très contente» de sa photo. Car, même si elle «ne cherche pas encore directement du boulot, c’est très intéressant de disposer d’une telle photo-portrait professionnelle , pour un stage ou pour une carte de visite».

Esthéticienne, Julia embellit le visage des jeunes. «Je leur expliquer comment se maquiller, pour une fille et pour un garçon, et comment prendre soin au quotidien de son maquillage». Si tous se montrent satisfaits du travail réalisé par Julia, «certaines filles m’ont demandé d’en faire plus, mais ce n’est pas le propos.