Carlos Alcaraz: «J’ai commencé à avoir des crampes dans tout le corps»

Je suis déçu de moi. J’étais arrivé pour jouer ce match en me sentant très bien physiquement, et j’ai eu des crampes à partir de la fin du deuxième set, début du troisième. C’était très décevant. Mais ça arrive et je dois faire avec. Les deux premiers sets avaient été vraiment très intenses. Les crampes ont commencé dans le bras. Au début du troisième set, j’ai commencé à avoir des crampes dans tout le corps, pas seulement dans les jambes. J’avais vraiment du mal à bouger dans le troisième set. Puis j’ai eu une petite chance dans le quatrième, mais c’était vraiment difficile. Ça me fait mal de quitter Roland-Garros comme ça, mais je suis un garçon positif et donc j’y vois une bonne expérience.