TENDANCE DANGEREUSE: «J’ai complètement renoncé à boire de l’eau»

Sous le hashtag #nowater, des influenceuses comme Alise Miksta conseillent à leurs followers de renoncer à l’eau en bouteille et de s’hydrater uniquement avec des fruits. Instagram/@alisemango

L’entraîneuse de yoga et influenceuse bien-être autrichienne Sophie Prana, qui se fait appeler Pimpyourprana sur Instagram, explique dans un post qu’elle n’a pas bu d’eau depuis un an. Sur Instagram, elle dit ne boire plus que de l’«eau vive», qui contient naturellement de l’eau, c’est-à-dire du jus de fruits ou de concombre ou encore de l’eau de coco.

En renonçant à boire de l’eau, elle prétend avoir réglé son problème de rétention d’eau et d’œdème au visage et affirme que ses reins fonctionnent mieux. «Vous n’avez pas besoin d’eau pour rester hydraté. Cela ne fait que renforcer la sensation de gonflement. Lorsque vous commencez à jeûner, vous comprenez très vite que votre corps n’a pas besoin d’eau», écrit Sophie Prana. Et elle n’est pas la seule à penser ainsi: d’autres influenceurs et influenceuses publient également leurs expériences sous le hashtag #nowater.

Alice Miksta, qui parcourt actuellement l’Amérique centrale à vélo, a elle aussi renoncé à boire de l’eau. L’influenceuse explique qu’il est certes très important de s’hydrater, mais uniquement avec du «liquide vivant» provenant de fruits. Pour elle, l’eau en bouteille est «toxique et sale» et elle est d’avis qu’il ne faut pas non plus boire l’eau du robinet, quel que soit le pays.

Des experts médicaux tirent la sonnette d’alarme. Ainsi, la DGE (association allemande d’alimentation) a déclaré au magazine hebdomadaire allemand «Stern» que «le manque d’eau entraîne un manque d’approvisionnement en oxygène et en nutriments pour les cellules musculaires et cérébrales».

Bien entendu, les fruits et légumes riches en eau peuvent assurer un certain niveau d’hydratation, mais le hashtag #nowater est ambigu et ne devrait pas être suivi. «Un adulte devrait boire environ 1,5 litre d’eau par jour», précise la DGE.

Une alimentation pauvre en sel est la clé

Vous voulez aussi avoir une peau éclatante et éliminer la rétention d’eau? D’après les spécialistes, les avantages d’une alimentation riche en fruits ne sont pas dus à une privation d’eau, mais à une alimentation pauvre en sel, basée sur des produits frais.

Dans les commentaires, les internautes voient également d’un œil critique les conseils de l’influenceuse Alice Miksta. «Je trouve vraiment bien de faire attention à ce qu’on mange. Mais son corps n’a pas l’air en bonne santé. Soyez raisonnables et ne l’imitez pas!» écrit l’utilisatrice Jana. «Tant mieux pour toi si tu peux manger chaque jour dix mangues et papayes fraîches et si des ananas poussent dans ton jardin. Pour nous autres, l’eau potable (qui est aussi un luxe, soit dit en passant!) est parfaite», écrit Emily_ann.