Rym Renom: «J’ai décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux»

Lundi 31 juillet 2023, l’ex-candidate de téléréalité de 32 ans a annoncé via une story Instagram, effacée depuis, qu’elle allait s’éloigner des réseaux sociaux pendant un certain temps. «J’ai pris la décision de faire une pause sur les réseaux sociaux. J’ai besoin de passer du temps avec moi-même, ce n’est ni négatif, ni positif ce que je suis en train de vous dire, juste une réalité de vouloir souffler un peu et de laisser parler mon âme», a érit celle qui s'est fait épinglée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

Une décision qu’elle semble avoir prise pour éviter un burn-out. «J’ai beaucoup donné pendant ces dernières années et je me suis oubliée sur beaucoup de choses. J’avais pas l’intention de mettre ça sur les réseaux, mais j’ai besoin d’être sincère avec vous car c’est aussi bizarre pour moi de ne pas partager mon quotidien avec ma communauté, mais je vous promets que là ce n’est pas le moment», poursuit la Française d’origine marocaine installée à Dubaï.

«Je vais me ressourcer, m’écouter et pour cela, je dois me retrouver un peu seule et laisser de côté mon téléphone. De temps en temps, il est important de se rappeler que nous avons besoin de passer du temps seuls pour ainsi nous connaître», a ajouté la fiancée de Vincent Queijo. «Respectez ça, c’est la seule chose que je vous demande. Merci et à bientôt», a-t-elle conclu.