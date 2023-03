Clara McGregor: «J’ai demandé à papa d’être mon partenaire»

Clara McGregor a parfois vécu des moments délicats avec son père. IMAGO/NurPhoto

La fille d’Ewan McGregor est bien décidée à suivre les traces de son illustre père. À l’inverse d’autres enfants de stars, l’Américaine de 27 ans, qui s’est d’abord lancée dans une carrière de photographe, ne cherche pas à cacher son identité. Au contraire. Clara a choisi son père comme partenaire de jeu de son premier grand film «You Sing Loud, I Sing Louder». Il vient d’être présenté à la presse américaine au festival SXSW à Austin, au Texas.

Votre film suit l’histoire d’un père absent et de sa relation avec sa fille. Est-ce autobiographique?

Comme dans toutes les familles, il y a des moments où les relations peuvent être difficiles. On a eu nos périodes délicates puis nous nous sommes réconciliés. C’est le moment où les pères se retrouvent avec leurs filles, durant cette réconciliation, qui m’a donné envie de faire ce film. Ensuite, j’en ai discuté avec notre scénariste, ma partenaire de production et la réalisatrice, Emma Westenberg. Le script final est un mélange de réalité et de fiction avec différentes idées collectives.

Est-ce que ça vous a semblé évident de demander à votre père d’incarner ce rôle?

Il fallait que le casting soit le plus réaliste possible. On a pensé à beaucoup d’autres comédiens avant de proposer le scénario à un certain Ewan McGregor! (Rire.)

Comment c’était, au moment de donner la réplique à votre père devant les caméras?

J’ai toujours pensé qu’il était un grand acteur, mais être sa partenaire m’a permis d’avoir une nouvelle appréciation de son travail. Il est un formidable comédien qui écoute, s’engage et sait être présent pour aider les autres. C’était excitant pour moi de l’observer, car j’ai compris que j’avais beaucoup à apprendre de lui.

Est-ce que ce tournage commun a changé votre relation?

Nous avons eu l’occasion d’improviser parfois ou de changer simplement certains dialogues, ce qui donnait des moments encore plus réalistes à mes yeux. La pandémie a été pour beaucoup dans l’évolution de notre relation, car le monde entier a été mis en pause, ce qui nous a tous obligé à réfléchir sur notre vie. J’espère d’ailleurs que notre film est un message d’espoir pour dire aux spectateurs que c’est important d’essayer de donner une nouvelle chance aux gens qui nous sont proches.

Est-ce que parfois votre père vous a fait honte?

Comme tous les adolescents, vers 12 ou 13 ans, je voulais être acceptée pour ma personne sans être vue avec mon père célèbre. Il m’accompagnait à l’école avec de la musique à coin dans la voiture. On chantait ensemble à tue-tête, mais en arrivant devant le bâtiment je ne voulais pas me faire remarquer. Un jour, papa est venu me chercher avec un side-car. J’avais tellement honte que je lui ai demandé d’aller m’attendre au coin de la rue avant que je monte dedans… (Rire.) Aujourd’hui, je suis fière de lui, bien sûr.

Quel est le film de sa carrière qui a eu le plus d’impact sur vous?

«Beginners» (ndlr: comédie dramatique sortie en 2010 qui raconte la vie d’un homme qui réfléchit sur sa vie après la mort de son père). Et bien sûr aussi «Trainspotting» (ndlr: sorti en 1996, sur le fléau de l’addiction à l’héroïne). C’est un grand classique.