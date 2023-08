«J’ai distinctement entendu deux coups de feu»

Si elle n’a pas eu le réflexe de se pencher à la fenêtre, Géraldine dit n’«avoir entendu aucun cri, aucun autre bruit, jusqu’aux sirènes de la police, une petite dizaine de minutes plus tard. Ils sont arrivés très rapidement», témoigne-t-elle. Par voie de communiqué, la police avait confirmé mercredi qu’en effet «un homme a ouvert le feu sur plusieurs passants, dont un jeune homme de 16 ans et une femme qui marchait avec une poussette».

«Heureusement, précisent les autorités, personne n’a été blessé». L'homme, alcoolisé, a pu être immobilisé et arrêté. Une arme à feu chargée a été retrouvée dans son véhicule. Il a été présenté à un juge d'instruction. D’après plusieurs témoins du quartier, il s’agirait d’un homme dans la quarantaine.

Un quartier «où on ne relève jamais d'incidents»

Riverain du quartier, Alain* n’a rien entendu, si ce n’est les sirènes de police. «Cela ne m’étonne pas», martèle-t-il en promenant son chien dans la rue Large. «Il y a beaucoup de trafiquants, de malfaisants dans et autour du parc Laval adjacent. Le soir, on y observe un ballet de grosses voitures, et la police n’est pas toujours présente», témoigne-t-il. Que du contraire, «c’est un quartier paisible», rétorque Géraldine, qui relève juste «parfois de la musique un peu forte certains soirs dans le parc».