Dr Sex – «J’ai du mal à choisir entre deux femmes»

Question de Caspar (26 ans) à Dr Sex

Cela fait bientôt deux ans que je suis célibataire. Ces deux derniers mois, j’ai développé des sentiments intenses pour deux femmes. Je pourrais très bien envisager une relation avec l’une ou l’autre, sachant que toutes deux seraient prêtes à former un couple avec moi. Malheureusement, je n’arrive pas à me décider.

Je n’arrive tout simplement pas à me défaire de l’une d’entre elles. Comment dois-je procéder pour me sortir de cette situation délicate sans douleur et sans blesser personne?