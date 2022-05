Amandine Pellissard : «J’ai envie de retrouver ma poitrine»

Après huit grossesses, Amandine Pellissard, participante de «Familles nombreuses: la vie en XXL», veut se faire refaire les seins.

Maman de huit enfants, Amandine Pellissard, qui a été harcelée par un détraqué, ne regrette pas d’avoir fondé une aussi grande famille. Cependant, celle que l’on peut voir avec son mari et leur progéniture dans le docu-réalité «Familles nombreuses: la vie en XXL», sur TF1, a subi un désagrément physique de taille, à cause de ses multiples grossesses: ses seins ne sont plus les mêmes.