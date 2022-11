Madison Beer : «J’ai eu des pensées suicidaires»

«C’était vraiment dur à vivre. J’étais désespérée. J’avais l’impression que personne ne m’aimait. J’ai eu des pensées suicidaires. Pour chaque problème que je rencontrais durant cette période, ma première pensée était le suicide», a-t-elle confié dans le podcast «Reign with Josh Smith». L’Américaine s’était sentie trahie par ses anciens collaborateurs: «Je ne comprenais pas pourquoi mon label m’avait laissé tomber. Ces gens qui avaient promis d’être dans ma vie pour toujours ne m’ont plus jamais reparlé. Cela a provoqué beaucoup de colère en moi et j’ai même fini par me haïr moi-même».