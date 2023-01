Hailey Bieber : «J’ai eu des troubles de stress post-traumatiques»

«J’ai eu beaucoup d’anxiété après ça. J’ai eu des troubles de stress post-traumatiques, comme la peur que cela se reproduise», a-t-elle confié sur le podcast «Run-Through with Vogue», jeudi 5 janvier 2023. Je ne voulais plus jamais revivre ça. C’était la chose la plus effrayante que j’ai jamais vécue.» Heureusement pour elle, la jeune femme de 26 ans se sent plus apaisée aujourd’hui. «Je suis vraiment soulagée d’avoir pu sortir de cette situation vraiment effrayante et vivre ma vie», a conclu celle qui a eu un kyste aux ovaires.