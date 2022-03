Love Parade de Duisburg : «J’ai eu la chance d’arriver en retard»

BETTEL - Tessy, une Luxembourgeoise de 29 ans, est contente après-coup d’être arrivée en retard à la Love Parade, à Duisburg, ce week-end.

Tessy : J’ai eu la chance d’arriver en retard. Avec mes amis, on était coincés devant le fameux tunnel, lieu du drame et entrée principale de l’endroit où se déroulait la fête. L’accès était barré par les agents de sécurité, la police était partout, il y avait des ambulances. Des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue pour accéder au spectacle.

L’ambiance était plus qu’agressive. J’ai rencontré des jeunes venus de Madrid pour participer à la Love Parade. Les gens étaient déçus, nous ne savions rien, juste qu’on ne pouvait plus accéder au lieu de spectacle. Les fêtards ont donc grimpé sur des barrières ou cherchaient des ruelles pour accéder d’une autre manière à ce fameux lieu. Des rumeurs ont circulé sur d’autres accès, les gens ont suivi.

Sur le coup, on n’a pas très bien compris l’ampleur du drame. Donc, on a essayé de profiter au maximum de notre soirée. On était des centaines à danser sur une petite place d’où on pouvait voir la scène avec les DJ.