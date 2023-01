Incendie à Esch: «J’ai extrait la vieille dame inconsciente de sa maison»

N’écoutant que leur courage, les deux hommes se ruent sur la vielle dame, «qui gisait, inanimée, dans le couloir, au rez-de-chaussée». «Nous l’avons extraite, inconsciente, de la maison, et transportée chez moi, au n°12. Je n’ai pas de formation de secouriste et ne connais donc pas les gestes à accomplir, et puis vous savez, dans une telle situation, vous êtes gagné par le stress», avoue Eduardo, qui explique «avoir tenté de prendre son pouls, mais je n’ai rien senti». Il ajoute «ne pas avoir vu si elle respirait», mais «pense l’avoir sortie vivante» de la maison en feu. «Espérons qu’elle s’en sorte», souffle Eduardo, en lançant un regard vers son compagnon canin.

60 pompiers mobilisés

Si Eduardo, résident du n°12 , a pu rapidement réintégrer sa maison, ce n’est pas le cas des habitants des n°6 et 10, ceignant l’immeuble totalement sinistré. «Notre service de coordination sociale s’active pour reloger dans des hôtels une douzaine de personnes», explique Georges Mischo, le bourgmestre d’Esch-sur-Alzette, arrivé sur les lieux du sinistre vers 10h. Le temps que pompiers et ingénieurs s’assurent de la stabilité des immeubles, que le feu ne se soit pas propagé aux toitures et que l’air ne soit plus vicié par les fumées.