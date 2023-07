Laetitia Milot: «J’ai fait enlever l’utérus, je n'ai pas eu le choix»

Laetitia Milot et Badri sont les heureux parents d'une petite Lyana, 5 ans.

Un retour à son métier de comédienne qu'elle aurait sans doute aimé un peu décaler pour agrandir la famille. «On aurait beaucoup aimé donner un frère ou une sœur à Lyana. On a voulu, malheureusement ce n’est pas possible. Ce n’est plus possible…», a confié son mari, Badri, très ému.