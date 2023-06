Neymar se confesse: «J’ai fait une erreur. J’ai eu tort»

«Justifier l'injustifiable. Pas besoin. Mais j'ai besoin de toi dans notre vie. J'ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais de tout cela, et à quel point tu voulais être à mes côtés. Et moi à tes côtés. J'ai fait une erreur. J'ai eu tort», a-t-il écrit, en précisant s’être déjà excusé auprès d’elle en privé.

Et le Brésilien de 31 ans d’ajouter: «J'ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais mes erreurs dans ma vie personnelle je les résous chez moi, dans mon intimité avec ma famille et mes amis... Tout cela a frappé l'une des personnes les plus spéciales dans ma vie. La mère de mon enfant. Ça a frappé sa famille, qui est aujourd'hui ma famille. Atteint notre intimité dans un moment si spécial qu'est la maternité». On ignore cependant si Bruna a su pardonner cette infidélité à son compagnon…