Instagram: «J’ai fait une fausse couche», Sarah Fraisou s'effondre

Après Milla Jasmine , c’est au tour de Sarah Fraisou d’avoir fait une fausse couche. L’ex-candidate de téléréalité, qui s’est récemment mariée avec Mehdi , rêve d’agrandir la famille. Malheureusement pour elle, la Française de 30 ans n’y arrive pas. Elle a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle apparaît en larmes. «Je me suis couchée enceinte et quand je me suis réveillée, il n’y avait plus rien, ça fait trop mal», a-t-elle raconté à ses fans. Elle a ensuite posté un long texte expliquant ce qu’elle a vécu. «Je viens de faire ma quatrième fécondation in vitro, j’aurais aimé vous partager de la joie, mais elle n’a pas abouti à une fin heureuse puisque j’ai fait une fausse couche», a-t-elle expliqué.