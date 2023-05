«J’ai gardé éveillé le jeune qui a pris la balle dans la tête»

«On se doutait qu'il allait se passer quelque chose de très grave», nous a confié le maire de Villerupt, Pierrick Spizak. «Je suis en colère. On avait dit: "Attention, ça monte, il pourrait y avoir des morts"». L'élu pointe un manque d'effectifs policiers et de moyens pour lutter contre «les trafics, les marchands de sommeil et la prostitution qui gangrènent la ville». La présence de la frontière «amplifie le phénomène», ajoute-t-il. La collaboration transfrontalière «est inefficace. On passe les frontières comme on veut», dit-il.