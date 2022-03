Justin Bieber : «J’ai l’air d’un taré sur cette couverture»

Il est «la plus grande pop star du monde» pour «People». Mais l’adolescent déteste la photo choisie par le magazine pour

illustrer sa première page.

L’air naïf, toutes dents dehors, Justin n’est en effet pas à son avantage. Ça n’empêche pas la rédaction de le présenter comme «la plus grande pop star du monde et l’ado le plus sexy de la planète». Au final, à tout juste 16 ans, Bieber apprend l’autodérision: «J’ai l’air d’un taré sur cette couverture, mais celui qui ne sait pas rire de lui-même ne sait pas s’amuser».