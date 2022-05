Evénement au Luxembourg: «J’ai le choix entre devenir pâtissier ou auxiliaire de vie»

«Je veux être maîtresse de gym… ou de français ou de maths. Je n’ai pas encore décidé. Mais j’aime bien expliquer et apprendre aux gens», affirme Lyna, 11 ans. Lundi à Luxexpo The Box, l’écolière cavalait avec sa classe derrière deux jeunes guides de la Schoulfoire (Foire de l’Éducation). Près de 6 250 scolaires sont inscrits à la première édition, organisée jusqu’à jeudi par le ministère de l’Éducation nationale. Dès ce mardi midi et mercredi dès 16h, les parents peuvent venir librement avec leurs enfants. Dans la foule d’élèves piochant des infos pour faire leur choix d’orientation, on trouve des écoliers en passe d’entrer au lycée et des lycéens.