Grace Gummer: «J’ai longtemps hésité car tout le monde connaît ma mère»

L’actrice américaine Grace Gummer est à l’affiche de la série «Let The Right One In», sur Paramount+.

Grace Gummer, dont la mère n’est autre que Meryl Streep, poursuit sa carrière à la télé, après des séries comme «American Horror Story» et «Mr. Robot». L’actrice américaine de 36 ans est à l’affiche de «Let The Right One In» qui mélange horreur et thriller, à voir sur la plateforme Paramount+.