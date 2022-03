James Borges : «J’ai oublié les caméras dès que j'ai chanté»

LUXEMBOURG - Un jeune Rumelangeois de 24 ans fait partie des 32 candidats retenus pour poursuivre l'aventure «The Voice» en Allemagne. Interview avec James Borges, qui garde les pieds sur terre.

James Borges: Au Luxembourg, il n’est pas facile de se faire connaître au niveau international. Ça fait longtemps que je voulais participer à des castings mais pour bon nombre d’entre eux, il n’était pas vraiment question de musique. «The Voice», c’est différent. Ça m’a motivé de travailler avec des professionnels comme The BossHoss (membres du jury). J’ai regardé la première saison et je me suis dit «C’est fait pour moi!».