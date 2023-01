Etats-Unis: «J’ai parlé devant des rois et des reines, mais ici je suis intimidé»

États-Unis : «J’ai parlé devant des rois et des reines, mais ici je suis intimidé»

Joe Biden a évoqué, dimanche, le plus célèbre discours de l’icône de la lutte pour les droits civiques.

S’exprimant dans l’église de Martin Luther King, Joe Biden a estimé, dimanche, que son célèbre rêve d’égalité et de justice n’était «pas encore» devenu réalité et appelé une nouvelle fois à se battre pour «l’âme» de l’Amérique.

«La mission de notre temps»

«J’ai parlé devant des parlements, des rois, des reines et des dirigeants du monde entier, mais ici je suis intimidé», a dit le président américain, le premier en exercice à s’exprimer pendant l’office du dimanche à la Ebenezer Baptist Church d’Atlanta (Géorgie, sud). C’est là qu’officiait Martin Luther King, qui aurait eu 94 ans ce dimanche.

Joe Biden a évoqué le plus célèbre discours de l’icône de la lutte pour les droits civiques et contre les discriminations raciales, assassiné à Memphis en 1968, dans lequel il scandait «Je fais un rêve», «I have a dream». «Cela reste la mission de notre temps de faire de ce rêve une réalité, parce que ce n’est pas encore le cas», a jugé le président.