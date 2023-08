«J’ai passé le cap des 30 ans, j'assume l’image du beau gosse»

La proposition est arrivée au meilleur moment possible quand je venais de terminer le tournage de «Mes premières fois». J’incarne un joueur de «Gran Turismo» qui se sent en danger face à la réussite d’un autre participant du jeu. Orlando Bloom et David Harbour sont aussi dans la distribution. Nous avons tourné en Hongrie et j’ai adoré le temps que j’ai passé là-bas.