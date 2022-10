Une Italienne arrêtée en Iran : «J’ai peur de ne plus sortir, aidez-moi»

«Je vais bien mais il y a des gens ici qui disent qu’ils sont là depuis des mois et sans raison, j’ai peur de ne plus sortir, aidez-moi», a-t-elle ajouté, après quatre jours sans avoir donné de nouvelles à ses parents, qui vivent à Rome. Selon le journal, la jeune femme, qui fait le tour du monde depuis six ans, a été arrêtée mercredi, le jour de son 30e anniversaire. Son père a déclaré que lors du dernier contact avec elle ce matin-là, elle avait prévu un pique-nique d’anniversaire avec des amis de France, de Pologne et d’Iran.