Dr Sex - «J’ai peur que lui aussi me quitte!»

J’ai désormais retrouvé l’amour auprès d’un autre homme avec lequel je suis désormais en couple. Depuis le début de notre relation, j'angoisse à l'idée que lui aussi me quitte. Il dit être amoureux de moi et ne jamais vouloir me quitter. Mais cela ne me rassure pas pour autant. Que puis-je faire pour surmonter cette peur?

À l’âge de 26 ans, j’ai fait la connaissance d’un homme qui avait cinq ans de moins que moi. Nous sommes tombés amoureux l’un de l’autre. Après un certain temps, durant lequel tout allait à merveille, nous nous sommes mariés. Quand j’ai eu 40 ans, il a demandé le divorce lorsqu’il s’est avéré que je ne pouvais pas avoir d’enfant, mais que lui souhaitait en avoir et fonder une famille. La séparation a été extrêmement douloureuse et m’a sérieusement déstabilisée.

Réponse de Dr Sex

L'angoisse est une émotion qui peut être très désagréable. Contrairement à la peur, qui a un objet précis, l'angoisse est diffuse. Elle peut surgir de façon soudaine et inattendue et devenir un véritable fardeau.

Souvent, elle se manifeste aussi physiquement, notamment sous forme de bouffées de chaleur, par des sueurs, une sensation de boule au ventre ou par de l'agitation. Comme personne n’aime vraiment cette émotion, on fait tout son possible pour la refouler.

Mais pour pouvoir la surmonter, il faut apprendre à la connaître et à la comprendre. Il faut savoir dans quel contexte elle se manifeste, sur quoi elle est basée et ce qui la déclenche. Car l’émotion en soi, tout comme ses conséquences physiques et psychiques, ne sont que des symptômes.

Le fait que tu n’aies plus envie de souffrir en couple est tout à fait compréhensible. Rationnellement, tu sais sans doute que la situation actuelle est totalement différente de celle que tu as connue avec ton ex-mari. Tu as également conscience que tu as la possibilité de contribuer à la formation de ton nouveau couple de manière à ne pas être livrée à lui pour le meilleur et pour le pire. Sur le plan émotionnel, tu ne sembles cependant pas encore avoir intégré cela.