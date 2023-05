«J’ai réalisé un rêve d’enfant en venant à Cannes»

Il ne fallait pas être agoraphobe pour se frayer un chemin sur boulevard de la Croisette, mardi soir. La 76e cérémonie du Festival de Cannes s’est ouverte avec une pluie de stars comme à son habitude, et aussi une affluence des grands jours. La première montée des marches a rassemblé des milliers de personnes dans les rues de Cannes, se retrouvant pour la plupart amassées derrière des barrières espérant apercevoir, même de loin, les célébrités.

Parmi les plus courageux, Alexey et Daria, toute de dorée vêtue, ont fait le déplacement depuis Paris où ils étudient, spécialement pour le Festival. «C’est notre première fois à Cannes. Aujourd’hui, j’ai réalisé un petit rêve d’enfant, j’entends parler de Cannes depuis tellement longtemps».

Plus loin, dans la foule, Virginie et ses enfants, originaires de Seine Maritime, attendaient avec impatience l’arrivée de Johnny Depp, tant attendu depuis son procès retentissant.

À l’affiche du film d’ouverture «Jeanne du Barry» de Maïwenn, l’acteur ne s’était plus rendu au festival depuis 2011.

À peine le pied posé à l’entrée du théâtre, les fans se sont empressés de crier le nom de l’acteur, lever leurs pancartes plus colorées les unes que les autres «I love you Johnny» ou encore «Viva Johnny».

L’acteur américain a ensuite enchaîné les selfies et les autographes, pour le plus grand bonheur d’Alexey, Daria et Virginie, qui ont finalement pu l’apercevoir sur l’écran géant placé à côté des célèbres marches. Une petite consolation.