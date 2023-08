Caroline Receveur: «J’ai repris vie il y a quelques semaines»

Deux semaines après avoir annoncé être atteinte d’un cancer du sein , Caroline Receveur a donné de ses nouvelles, lundi, via plusieurs stories Instagram. «J’ai repris vie il y a quelques semaines», a commencé par dire la Française de 35 ans. «Je sors de mon troisième cycle de chimio et tout s’est bien passé. Tout se passe toujours très bien lors de ces séances, il n’y a pas d’effets secondaires majeurs qui se déclarent», a-t-elle ajouté. La maman de Marlon a aussi révélé à ses fans qu’elle souffrait d’un cancer du sein hormonodépendant de type Her2 + «qui apparaît dans 20% des cancers du sein chez la femme».

«Mais la chose positive par rapport à la chimio, c’est que j’ai un traitement spécifique à mon type de cancer», a poursuivi l’influenceuse. Elle a ensuite détaillé tout ce qui l’attend encore dans son combat contre la maladie: «Il me reste encore trois cycles de chimio avant de passer à la partie chirurgie. En gros, je suis à mi-chemin. Ensuite, j’ai une chirurgie prévue mais je ne sais pas encore si je vais avoir une mastectomie ou pas. Ça va se décider en fonction de comment marche le traitement. Puis après, radiothérapie, immunothérapie et hormonothérapie. Mais ça, ce n’est pas pour tout de suite. J’ai un traitement qui va durer un an».

Caroline a enfin fait savoir à ses fans qu’elle ne serait sans doute pas trop présente sur les réseaux sociaux cette semaine «parce que ce sont toujours les jours qui suivent la chimio qui sont les plus compliqués et où je ne suis vraiment pas bien. Mais j’ai bon espoir qu’elle se passe mieux que les précédentes, car je suis dans une bulle d’amour, de bonheur et de lumière qui m’aide à appréhender tous les effets secondaires». Pour terminer sa vidéo, l’ancienne starlette de téléréalité s’est voulue rassurante. «Je vais très bien, je suis très bien entourée et j’ai reçu énormément d’amour de votre part et je vous remercie du fond du cœur. C’est énorme ce que vous m’avez offert», a-t-elle déclaré à ses abonnés.