Au Luxembourg: «J’ai revendu mon appart pour reprendre des études et recommencer à zéro»

Jeudi, parmi la trentaine de participants, un détonnait, Alex, 33 ans, chauffeur de bus de profession qui s’est lancé dans un bac français pour pouvoir intégrer l’Uni et faire des études d’ingénieur civil. «À l’époque, je n’ai jamais fini mes études. J’ai travaillé de suite, mais au fil des ans, je me suis un peu lassé de mon emploi. Ce n’était pas ce qui m’intéressait», explique-t-il.

«On a été bien guidés»

Dans la cohorte de jeunes, on trouvait également des étudiants changeant de filière. Comme Sarah, 21 ans, et Yana, 22. «On va étudier les sciences de l’éducation pour devenir institutrices», notent les deux amies. D’autres sont lycéens, comme Lucas, 19 ans, déjà venu réviser à la bibliothèque de l’Uni et bien décidé à rester au Luxembourg. Certains très jeunes sont en repérage, comme Kaat, 15 ans, et Daniel, 16, qui entendent bien profiter de l’action de l’ACEL pour visiter encore d’autres campus, les années à venir.