Jenifer Burdet : «J’ai transplanté le freeride dans un contexte urbain»

La collection de Jenifer Burdet,

fraîchement diplômée de la Haute école d’art et de design (HEAD), a été primée. La styliste s’est spécialisée dans le vêtement technique masculin.

À la HEAD, les élèves en stylisme, aux niveaux bachelor et master (une nouveauté), ont présenté leurs travaux, à la Halle Sécheron. 2 000 personnes ont assisté aux défilés publics. À l’issue de l’événement, la créatrice Jenifer Burdet, âgée de 28 ans, a reçu le prix HEAD - Bongénie (lire encadré), décerné par des professionnels de la mode. Sa collection pour homme lui a été inspirée par l’arsenal des freeriders des neiges.

Jenifer Burdet: Parce qu’on se sent bien dedans, c’est confortable. J’ai toujours aimé ça, d’autant que j’étais entourée de frères à la maison, j'étais la seule fille. Créer pour les hommes me permet de me détacher de la question: «Est-ce que je porterais cela?».