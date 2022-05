Fusillade dans une école au Texas : «J’ai un petit secret dont j’aimerais te parler»

Le jeune homme de 18 ans qui a tué 19 enfants et deux adultes dans une école texane, mardi, avait acheté ses armes peu après son anniversaire. Il aurait annoncé son acte sur les réseaux sociaux.

Avant de perpétrer cette tuerie, il aurait tiré sur sa grand-mère. Selon un élu local, cette femme de 66 ans a été transportée dans un hôpital de San Antonio, dans un «état critique». Puis, équipé d’un gilet pare-balles et d’un fusil, Ramos se serait enfui en voiture. Il aurait ensuite abandonné le véhicule, près de l’école primaire Robb, après avoir eu un «accident spectaculaire». Retrouvé par la police vers 11h30 locales, le jeune homme s’est précipité à l’intérieur de l’école et a ouvert le feu dans plusieurs classes.

D’après le Washington Post , Ramos avait acquis ses armes peu après son 18e anniversaire, qu’il fêtait le 16 mai. Selon une connaissance, le jeune homme était souvent l’objet de moqueries à l’école et se battait souvent avec ses camarades de classe. Ces dernières années, son comportement s’était dégradé et il aurait développé une fascination pour les armes. CNN indique pour sa part que le tueur travaillait dans un restaurant Wendy’s, dont le manager décrit Ramos comme quelqu’un d’«introverti».

Sur les réseaux sociaux, il est associé à un compte Instagram, supprimé après la tuerie, qui contient plusieurs photos: deux autoportraits en noir et blanc où il apparaît vêtu d’une veste à capuche, les cheveux jusqu’à la nuque, et la photo d’un chargeur de fusil. Sur un autre cliché, on voit également deux fusils semi-automatiques. Avant le massacre, Ramos a échangé des messages sur Instagram avec une fille qu’il connaissait vaguement, rapporte le Daily Mail. Le jeune homme l’a taguée sur une photo de ses armes. «J’ai un petit secret dont j’aimerais te parler», lui a-t-il notamment écrit. Effrayée et incrédule, l’internaute n’est pas entrée dans son jeu.