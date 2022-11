Star Academy : La prof reconnaît avoir «un peu dérapé»

Interviewée dans «Télé-Loisirs», l’enseignante a admis qu’elle avait dépassé les limites avec son élève. «J’apprends encore et Julien apprend. On a dérapé tous les deux. J’ai dérapé parce que je crois que ça vient de tous mes anciens professeurs qui étaient rigides et méchants, a-t-elle expliqué. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, ça a pris un petit peu le dessus et j’ai un peu dérapé, je le reconnais. J’ai voulu essayer d’emmener Julien quelque part parce qu’il freine beaucoup. Je me suis qu’on avait tous les deux dérapé. Parce que lui aussi a dérapé, il y a des choses qu’il n’a pas à dire.»