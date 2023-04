Kev Adams: «J’ai un problème avec mon image»

Il faut dire que, durant sa scolarité, le juré de «Mask Singer» a été la cible de moqueries de la part ses camarades à cause de ses kilos en trop. «Quand j’étais petit, j'ai vécu le harcèlement, j’en parle sur scène, mais ça allait. Parce que le soir, je rentrais chez moi, pendant les week-ends et les vacances, personne ne m’emmerdait, ça me permettait de me rebooster pour retourner à l’école. Je redevenais Kevo le gros, mais ça allait. Aujourd’hui, c’est non-stop, c’est sans répit.»