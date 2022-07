Kelly Brook: «Ma poitrine a une belle allure mais peut devenir très gênante»

Si elle a posé pour «Playboy» et a été élue la femme la plus sexy du monde, par le magazine FMH, en 2005, Kelly Brook, qui a été humiliée par ses profs, n’est pas pour autant sûre d’elle. Malgré son physique avantageux qui lui a ouvert des portes, l’actrice et mannequin vue dans «Piranha 3 D» a des complexes.