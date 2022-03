Isaac Roosevelt : «J’ai vécu quelques expériences d’exclusion»

ESCH-BELVAL - Bien connu du public luxembourgeois, le crooner Isaac Roosevelt qui a participé à «The Voice of Germany» sera à l’affiche de «Rock Against Exclusion 2».

L’essentiel: Vos dernières apparitions au Luxembourg étaient prestigieuses...

Isaac Roosevelt (chanteur): Oui, c’est vrai qu’entre le mariage du Grand-Duc héritier et la première partie de Lionel Richie, c’était pas mal. Et pourquoi pas celle de Stevie Wonder en juillet...