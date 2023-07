Tour de France 2023: Jai Hindley s'impose et s'empare du maillot jaune, Pogacar cède du terrain

Tous les ingrédients sont réunis pour que la première étape du Tour de France, samedi à Bilbao, mette le feu d'entrée à la course avec un parcours vallonné de 182 km et un mur terrible dans le final. «Sur ces 50 dernières années, c'est certainement l'étape la plus difficile qu'on ait proposée aux coureurs du Tour de France en ouverture», résume le directeur de course, Thierry Gouvenou, auprès de l'AFP.