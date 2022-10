Dr Sex: «J’aimerais à nouveau pouvoir lui faire confiance!»

Le petit ami de Claire l’a trompée avec une autre. Elle aimerait oublier tout cela, mais elle n’arrive plus à lui faire confiance.

Je l’ai su par hasard. Pendant longtemps, il a tout nié. Quand il a fini par l’admettre, nous n’avons plus eu de rapports sexuels pendant longtemps. J’en avais certes envie, mais je ne pouvais pas me laisser aller, car tout remontait à la surface. Une brève séparation n’a servi à rien.

Aujourd’hui encore, la déception, la blessure et le manque de confiance sont toujours présents. Cet épisode a eu des répercussions négatives sur tout. Comment puis-je à nouveau m’ouvrir? Une thérapie de couple aurait-elle un sens? Je ne veux pas le perdre!

Réponse de Dr Sex

Être trompé(e) fait mal. Mais cette douleur et ses effets finissent par passer, si on laisse faire. Et c’est précisément à ce niveau que semble se situer le problème: tu n’arrives pas à te défaire de cette vieille histoire.