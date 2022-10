Au Brésil : Jair Bolsonaro acceptera la défaite s’il ne se passe «rien d’anormal»

Les sondages placent toujours Lula en tête, avec 49% contre 45% pour Jair Bolsonaro selon Datafolha, avec 1% d’indécis et 4% de votes blancs ou nuls.

Le président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro, candidat à sa réélection, a affirmé vendredi qu’il reconnaîtrait une éventuelle défaite au second tour de la présidentielle le 30 octobre à condition que «rien d’anormal» ne survienne lors du vote.

«Aujourd’hui, tout le monde dit que mon acceptation (au sein du peuple) est beaucoup plus grande que celle de mon adversaire (l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva). Mais laissons les urnes… laissons cette question à la commission de transparence électorale», a déclaré Jair Bolsonaro lors d’une interview en direct sur la chaîne SBT, où on lui a demandé s’il accepterait le résultat en cas de revers. «Si la commission de transparence, à laquelle participent également les forces armées, ne montre rien d’anormal, il n’y a aucune raison de douter du résultat des élections», a ajouté l’ancien capitaine de l’armée qui, dans les mois précédant le scrutin, a soulevé à plusieurs reprises et sans preuve la possibilité d’une «fraude» par le biais des urnes électroniques utilisées pour voter au Brésil.