Brésil : Jair Bolsonaro encore hospitalisé après un malaise

Le président du Brésil a été admis lundi soir dans un hôpital militaire à Brasilia pour réaliser des examens après s’être senti indisposé. Sa famille assure qu’il va bien.

Alertes abdominales

Au plus bas dans les sondages

Outre ses problèmes de santé, Jair Bolsonaro aborde ses six derniers mois de mandat dans une position délicate, avec une cote de popularité au plus bas et des sondages le donnant largement battu au scrutin d’octobre par l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Le contexte économique au Brésil est également préoccupant, avec une inflation galopante et des prévisions de croissance guère optimistes pour 2022.