Brésil : Jair Bolsonaro se met à dos des juges en graciant un député

Pour avoir souhaité à des juges d’être notamment «tabassés dans la rue» et avoir fait l’éloge de la dictature militaire, Daniel Silveira avait écopé de plus de huit ans de prison. Il est «pardonné».

Ancien policier, Daniel Silveira, 39 ans, avait été arrêté en février 2021, après avoir mis en ligne une vidéo truffée d’insultes à l’égard des juges de la Cour suprême, à qui il souhaitait notamment d’être «tabassés dans la rue». Dans cette même vidéo, il avait également fait l’éloge de la dictature militaire (1964-1985), dont le président Bolsonaro est lui aussi un fervent admirateur, déclarant que les magistrats de la plus haute juridiction du pays «ne servent à rien» et «devraient être destitués».

Barricadé dans son bureau

Ce jugement a eu lieu mercredi soir, et les magistrats, par une large majorité de dix votes contre un, ont condamné le député à huit ans et neuf mois de prison ferme et ordonné l’annulation de son mandat, tout en lui infligeant huit ans d’inéligibilité. «La Constitution ne permet pas d’utiliser la liberté d’expression comme bouclier pour un discours de haine et des attaques contre les institutions», a déclaré, lors de son vote, le juge Alexandre de Moraes.